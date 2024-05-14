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14 мая, 09:08

В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль пожарной дружины, один человек ранен

В Курской области один из спасателей получил ранение после атаки дрона ВСУ

Спасатель добровольной пожарной дружины был ранен в результате атаки украинского беспилотника в селе Гордеевка Курской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Там пояснили, что взрывное устройство с вражеского дрона было сброшено на частный дом, на место ЧП для ликвидации пожара прибыли спасатели. В этот момент украинские войска атаковали автомобиль дружинников.

"При ликвидации возгорания украинский дрон атаковал автомобиль добровольной пожарной дружины. Один из спасателей получил ранение", — говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь. О его состоянии не сообщается. Также в результате атаки ВСУ повреждения получила пожарная машина.

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Ранее сообщалось, что утром 14 мая ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский район. В результате серьёзное ранение позвоночника получила женщина, она госпитализирована. Позже в Минобороны РФ уточнили, что силы ПВО уничтожили над областью 25 снарядов РСЗО Vampire.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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