В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль пожарной дружины, один человек ранен

Спасатель добровольной пожарной дружины был ранен в результате атаки украинского беспилотника в селе Гордеевка Курской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Там пояснили, что взрывное устройство с вражеского дрона было сброшено на частный дом, на место ЧП для ликвидации пожара прибыли спасатели. В этот момент украинские войска атаковали автомобиль дружинников.

"При ликвидации возгорания украинский дрон атаковал автомобиль добровольной пожарной дружины. Один из спасателей получил ранение", — говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь. О его состоянии не сообщается. Также в результате атаки ВСУ повреждения получила пожарная машина.