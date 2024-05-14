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14 мая, 09:30

В Кремле объяснили новое назначение Патрушева

Песков: Опыт Патрушева на посту помощника президента России будет востребован

Николай Патрушев. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Николай Патрушев. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Бывший секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев получил должность помощника президента РФ, отвечающего за кораблестроение, так как его большой опыт работы важен для развития данной отрасли. С таким заявлением во вторник, 14 мая, выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это, конечно, чуть-чуть другой характер. Но это абсолютно стратегическая отрасль — огромная, весьма сложная. Поэтому, конечно, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков добавил, что Патрушев на новом посту по-прежнему является публичным лицом и открыт для диалога с журналистами. По словам пресс-секретаря президента, Патрушев будет курировать вопросы кораблестроения.

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Напомним, Патрушев работал на посту секретаря Совбеза с 2008 года. 12 мая на эту должность был назначен Сергей Шойгу, который ранее возглавлял Министерство обороны России, а 14 мая стало известно, что Патрушев стал помощником президента РФ.

Александр Юнашев
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