В Кремле объяснили новое назначение Патрушева

Бывший секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев получил должность помощника президента РФ, отвечающего за кораблестроение, так как его большой опыт работы важен для развития данной отрасли. С таким заявлением во вторник, 14 мая, выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это, конечно, чуть-чуть другой характер. Но это абсолютно стратегическая отрасль — огромная, весьма сложная. Поэтому, конечно, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков добавил, что Патрушев на новом посту по-прежнему является публичным лицом и открыт для диалога с журналистами. По словам пресс-секретаря президента, Патрушев будет курировать вопросы кораблестроения.