Песков: Путин в ближайшее время назначит врио губернаторов ряда регионов
Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в ближайшее время назначит временно исполняющих обязанности губернаторов нескольких регионов страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В самое ближайшее время можно ожидать назначения исполняющих обязанности глав регионов, руководители которых перешли и переходят сейчас на работу в федеральное правительство", — сказал представитель Кремля.
Напомним, главы некоторых регионов займут новые должности. В частности, губернатор Тульской области Алексей Дюмин стал помощником президента России. Он уже попрощался с коллегами, уступив место временно исполняющему обязанности губернатора Дмитрию Миляеву.