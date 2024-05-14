Песков: Путин в ближайшее время назначит врио губернаторов ряда регионов

Президент России Владимир Путин в ближайшее время назначит временно исполняющих обязанности губернаторов нескольких регионов страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В самое ближайшее время можно ожидать назначения исполняющих обязанности глав регионов, руководители которых перешли и переходят сейчас на работу в федеральное правительство", — сказал представитель Кремля.