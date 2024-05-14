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Регион
14 мая, 09:28

Песков: Путин в ближайшее время назначит врио губернаторов ряда регионов

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ближайшее время назначит временно исполняющих обязанности губернаторов нескольких регионов страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В самое ближайшее время можно ожидать назначения исполняющих обязанности глав регионов, руководители которых перешли и переходят сейчас на работу в федеральное правительство", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, главы некоторых регионов займут новые должности. В частности, губернатор Тульской области Алексей Дюмин стал помощником президента России. Он уже попрощался с коллегами, уступив место временно исполняющему обязанности губернатора Дмитрию Миляеву.

Александр Юнашев
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