Политолог Гамбашидзе назвал "ходоком Запада" Елену Зеленскую в Сербии

Поездка украинской делегации во главе с Еленой Зеленской в Белград была вызвана предшествующим визитом председателя КНР Си Цзиньпина, заметил политолог и политтехнолог Илья Гамбашидзе. В беседе с Life.ru он пояснил, что Запад отправил туда "ходоков", опасаясь, что Сербия развернётся на Восток.

"Но западные аналитики играют технично — они отвели Украине особую роль. Она, в отличие от многих западных миньонов, не признала независимость Косова. А потому отказать в визите украинской делегации [президент Александр] Вучич не мог", — пояснил эксперт.

Несмотря на то что визит изначально планировался как дружеский, он имел разведывательные цели. Именно этим политолог объяснил, почему вопрос территориальной целостности оказался во главе повестки. Однако сербский лидер не повёлся и слово в слово повторил то, о чём говорил ранее.

Политолог напомнил, что Сербия со всех сторон окружена странами – членами НАТО, жертвой агрессии которого она уже успела побывать. На этом фоне от страны пытаются отделить Косово, и единственное, что остаётся Вучичу — заявлять о поддержке территориальной целостности всех стран, состоящих в ООН. После визита китайского лидера сербы "получили мощную поддержку", из-за чего провокации по вопросу непризнанной республики возобновились, но уже от Зеленской.

"Вучич <...> делает самый простой и понятный шаг. Он выступает за территориальную целостность Украины — и лишает Запад козырей в вопросе Косова. Наверняка у Вучича есть согласованная с Россией позиция по этому вопросу. Уже понятно, что Россия пойдёт на переговоры по Украине лишь на условиях того, что за нами признают наши новые территории. И тогда все вопросы по признанию этих территорий отпадут сами собой. А Сербия останется на своей позиции по Косово", — добавил политтехнолог.