Совфед утвердил Бориса Ковальчука на пост главы Счётной палаты РФ

Совет Федерации принял решение о назначении Бориса Ковальчука на должность председателя Счётной палаты РФ. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Согласно заключению Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, кандидатура Ковальчука отвечает требованиям, предъявляемым к председателю Счётной палаты. Уточняется, что решение о назначении Ковальчука было принято единогласно.

Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин внёс в Совфед предложение утвердить Бориса Ковальчука руководителем контрольного ведомства. Ковальчук в марте стал заместителем руководителя Контрольного управления Президента России, а до этого был главой правления энергетической компании "Интер РАО".