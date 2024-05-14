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14 мая, 14:35

Совфед утвердил Бориса Ковальчука на пост главы Счётной палаты РФ

Борис Ковальчук. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Борис Ковальчук. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Совет Федерации принял решение о назначении Бориса Ковальчука на должность председателя Счётной палаты РФ. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Согласно заключению Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, кандидатура Ковальчука отвечает требованиям, предъявляемым к председателю Счётной палаты. Уточняется, что решение о назначении Ковальчука было принято единогласно.

Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин внёс в Совфед предложение утвердить Бориса Ковальчука руководителем контрольного ведомства. Ковальчук в марте стал заместителем руководителя Контрольного управления Президента России, а до этого был главой правления энергетической компании "Интер РАО".

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К слову, сегодня, 14 мая, Госдума одобрила 16 кандидатов в министры нового состава Правительства РФ. Список министров опубликовал Life.ru.

Дарья Нарыкова
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