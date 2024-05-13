Политолог раскрыл, что означает перевод Шойгу из Минобороны в Совбез

Перевод Сергея Шойгу на пост секретаря Совбеза говорит о том, что данный орган будет и дальше играть важную роль в обеспечении безопасности России и вопросах, связанных с военными. Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо, комментируя новый состав кабмина.

"То, что в ряде ведомств была сделана ставка на тех руководителей, которые занимали свои должности ранее, на мой взгляд, свидетельствует о том, что [президент РФ] Владимир Путин в принципе осуществляет взвешенную кадровую политику", — отметил он в беседе с RT.

По словам эксперта, Путин понимает, что нужно обновление, но в то же время не заменяет кадры там, где они эффективны. Мезюхо добавил, что глава государства доверяет людям, которые много лет работают в системе силовых ведомств и кабмина и зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Говоря о предложении Путина назначить на пост главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, то есть гражданского человека и ведущего экономиста страны, политолог предположил, что в военном ведомстве будут проведены серьёзные реформы.