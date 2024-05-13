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13 мая, 13:37

Политолог раскрыл, что означает перевод Шойгу из Минобороны в Совбез

Политолог Мезюхо: Перевод Шойгу в Совбез говорит о важной роли этого органа в РФ

Перевод Сергея Шойгу на пост секретаря Совбеза говорит о том, что данный орган будет и дальше играть важную роль в обеспечении безопасности России и вопросах, связанных с военными. Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо, комментируя новый состав кабмина.

"То, что в ряде ведомств была сделана ставка на тех руководителей, которые занимали свои должности ранее, на мой взгляд, свидетельствует о том, что [президент РФ] Владимир Путин в принципе осуществляет взвешенную кадровую политику", — отметил он в беседе с RT.

По словам эксперта, Путин понимает, что нужно обновление, но в то же время не заменяет кадры там, где они эффективны. Мезюхо добавил, что глава государства доверяет людям, которые много лет работают в системе силовых ведомств и кабмина и зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Говоря о предложении Путина назначить на пост главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, то есть гражданского человека и ведущего экономиста страны, политолог предположил, что в военном ведомстве будут проведены серьёзные реформы.

"И, возможно, финансово-экономический аудит, поэтому неспроста предлагается на этот пост человек не из военной среды, а специалист, ранее зарекомендовавший себя на столь высокой позиции в экономическом блоке Правительства Российской Федерации", — указал эксперт.

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Как сообщал Life.ru, 12 мая Путин предложил назначить исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова новым министром обороны России. Сергея Шойгу глава государства видит секретарём Совбеза. В Кремле пояснили, что решение президента продиктовано необходимостью инноваций в ведомстве. Новая должность экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева станет известна позднее.

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VK / Минобороны России

Никита Осипов
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