"Отрегулируйте нас": Блогеры выступили за внедрение госконтроля за своей деятельностью

В Москве 14 мая прошла Конференция Ассоциации блогеров и агентств. Ежегодный молодёжный фестиваль "Блогеры России", её стратегический партнёр, в рамках мероприятия организовал деловую дискуссию "Блогеры России: правы или обязаны?".

Сообщество блогеров представляли Оксана Самойлова и Николай Соболев, а со стороны государства выступил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев. В сессии также участвовала адвокат блогера Елены Блиновской, учредитель и управляющий партнёр МКА "Сальникова и партнёры" Наталия Сальникова. Модератором дебатов выступил медиаэксперт Георгий Лобушкин. Ключевой темой стал вопрос: нужно ли регулирование деятельности блогеров со стороны государства или же блогерское сообщество должно сосредоточиться на саморегулировании?

Дискуссию открыла Оксана Самойлова, заявившая о необходимости контакта государства и блогеров. По её мнению, на данном этапе между сторонами пропасть, при этом есть взаимная заинтересованность. Артём Метелев со своей стороны поднял вопрос о том, как определять блогеров в контексте юридического поля и как должно происходить регулирование. Он считает, что в данный момент сам термин размыт. По факту есть понимание, что это люди, которые обладают аудиторией и формируют мнения, ценности, интересы, и здесь важно различать, как влияет на общество деятельность каждого из них — негативно или позитивно.

"Ответственность государства на данном этапе — пресекать незаконную деятельность, в частности так называемых инфоцыган и треш-стримеров, которые наносят значительный вред не только своей аудитории, но и всему сообществу. Государственная дума уже работает над законом, предполагающим уголовную ответственность за подобную деятельность. Однако мы считаем, что нельзя мешать творчеству и самовыражению, поэтому позиция государства здесь заключается в необходимости создания саморегулируемых органов, которые будут направлены на пресечение негативного влияния некоторых представителей сообщества", — сказал парламентарий.

При этом сами представители блогерского сообщества настаивают на поддержке со стороны государства. В частности, Николай Соболев заявил, что на самодисциплину инфлюенсеров рассчитывать не приходится, а отрегулировать всех и каждого невозможно. Он считает, что на данном этапе стоит задуматься о введении мер по борьбе с вредоносным контентом, но не репрессивных, а направленных на поддержку существующих блогерских ассоциаций и агентств.

"В случае внедрения государственного регулирования мы рискуем потерять творческий аспект работы блогеров, который является ключевым. Основной акцент нужно делать на саморегулировании. Я считаю, у нас достаточно правовых норм, чтобы любая деятельность была зарегулирована. Вопрос в правоприменении", — поддержала его Наталия Сальникова.