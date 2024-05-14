Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 19:08

На Украине введены аварийные отключения света во всех регионах

Во всех украинских регионах введены аварийные отключения электроэнергии. Как пояснила национальная энергетическая компания "Укрэнерго", причина таких мер — массовый дефицит в энергосистеме.

Масштабный дефицит появился из-за повреждений энергетической инфраструктуры, а также роста потребления электричества на фоне похолодания. Как долго продлятся отключения, не уточняется.

Армия России ответила на обстрелы ВСУ массированным ударом
Армия России ответила на обстрелы ВСУ массированным ударом

Напомним, что в текущем году энергосистеме Украины нанесён самый мощный урон с начала конфликта. За время последних атак Незалежная лишилась электростанций, вырабатывавших до восьми гигаватт энергии. По последним данным, ущерб энергетике Украины от взрывов превысил 1 млрд долларов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров