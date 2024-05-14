На Украине введены аварийные отключения света во всех регионах
Во всех украинских регионах введены аварийные отключения электроэнергии. Как пояснила национальная энергетическая компания "Укрэнерго", причина таких мер — массовый дефицит в энергосистеме.
Масштабный дефицит появился из-за повреждений энергетической инфраструктуры, а также роста потребления электричества на фоне похолодания. Как долго продлятся отключения, не уточняется.
Напомним, что в текущем году энергосистеме Украины нанесён самый мощный урон с начала конфликта. За время последних атак Незалежная лишилась электростанций, вырабатывавших до восьми гигаватт энергии. По последним данным, ущерб энергетике Украины от взрывов превысил 1 млрд долларов.
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