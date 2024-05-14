На Украине введены аварийные отключения света во всех регионах

Во всех украинских регионах введены аварийные отключения электроэнергии. Как пояснила национальная энергетическая компания "Укрэнерго", причина таких мер — массовый дефицит в энергосистеме.

Масштабный дефицит появился из-за повреждений энергетической инфраструктуры, а также роста потребления электричества на фоне похолодания. Как долго продлятся отключения, не уточняется.