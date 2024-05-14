Путин поручил оперативно сформировать команду в министерствах и ведомствах

Российский лидер Владимир Путин на встрече с новым составом Правительства Росиии призвал кабмин в короткие сроки полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах.

"В короткие сроки нужно принять необходимые кадровые решения на уровне министерств и ведомств — с тем чтобы команда была полностью сформирована, уверенно и эффективно работала", — поручил глава государства.