Путин поручил оперативно сформировать команду в министерствах и ведомствах
Путин на совещании с новым кабмином поручил оперативно сформировать команду в министерствах и ведомствах. Обложка © Life.ru
Российский лидер Владимир Путин на встрече с новым составом Правительства Росиии призвал кабмин в короткие сроки полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах.
"В короткие сроки нужно принять необходимые кадровые решения на уровне министерств и ведомств — с тем чтобы команда была полностью сформирована, уверенно и эффективно работала", — поручил глава государства.
Напомним, что сегодня глава государства Владимир Путин утвердил новый состав правительства, после чего провёл встречу с членами нового кабмина. В ходе неё, в частности, президент поздравил новый состав правительства с назначением и призвал членов кабмина действовать в едином строю с парламентом и регионами.