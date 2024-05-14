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14 мая, 20:24

Путин поручил оперативно сформировать команду в министерствах и ведомствах

Путин на совещании с новым кабмином поручил оперативно сформировать команду в министерствах и ведомствах. Обложка © Life.ru

Путин на совещании с новым кабмином поручил оперативно сформировать команду в министерствах и ведомствах. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин на встрече с новым составом Правительства Росиии призвал кабмин в короткие сроки полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах.

"В короткие сроки нужно принять необходимые кадровые решения на уровне министерств и ведомств — с тем чтобы команда была полностью сформирована, уверенно и эффективно работала", — поручил глава государства.

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Напомним, что сегодня глава государства Владимир Путин утвердил новый состав правительства, после чего провёл встречу с членами нового кабмина. В ходе неё, в частности, президент поздравил новый состав правительства с назначением и призвал членов кабмина действовать в едином строю с парламентом и регионами.

Оксана Попова
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