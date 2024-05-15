На Крымском мосту восстановлено транспортное движение

Крымский мост вновь открыт для проезда автомобилей. Об этом информировал оперативный телеграм-канал.

Как ранее писал Life.ru, движение по Крымскому мосту временно приостанавливалось. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе работают средства противовоздушной обороны. Позже стало известно, что российские военные отразили массированную атаку на город.