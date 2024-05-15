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15 мая, 01:36

На Крымском мосту восстановлено транспортное движение

Крымский мост вновь открыт для проезда автомобилей. Об этом информировал оперативный телеграм-канал.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — сказано в сообщении.

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Как ранее писал Life.ru, движение по Крымскому мосту временно приостанавливалось. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе работают средства противовоздушной обороны. Позже стало известно, что российские военные отразили массированную атаку на город.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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