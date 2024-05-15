Нарколог рассказал, почему многим россиянам сложно бросить курить

Острый абстинентный синдром — реакция организма на отмену вещества. Это одна из главных причин невозможности бросить курить, однако может помочь хорошая внешняя мотивация. Об этом заявил психиатр-нарколог Василий Шуров.

"Это тремор, перевозбуждение, невозможность сосредоточиться, ощущение стресса. Классика жанра: в самолёте летят, пять часов или шесть нельзя курить, и люди идут на огромные риски, чтобы сделать эту затяжку в туалете, рискуя получить большой штраф или вообще запрет на перелёты", — рассказал специалист про синдром отмены в беседе с RT.