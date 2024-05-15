Нарколог рассказал, почему многим россиянам сложно бросить курить
Нарколог Шуров: Бросая курить, человек сталкивается с абстинентным синдромом
Бросая курить, человек сталкивается с абстинентным синдромом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Острый абстинентный синдром — реакция организма на отмену вещества. Это одна из главных причин невозможности бросить курить, однако может помочь хорошая внешняя мотивация. Об этом заявил психиатр-нарколог Василий Шуров.
"Это тремор, перевозбуждение, невозможность сосредоточиться, ощущение стресса. Классика жанра: в самолёте летят, пять часов или шесть нельзя курить, и люди идут на огромные риски, чтобы сделать эту затяжку в туалете, рискуя получить большой штраф или вообще запрет на перелёты", — рассказал специалист про синдром отмены в беседе с RT.
Многим помогает бросить внешняя мотивация, для женщин это может быть беременность, для мужчин — приход в новую компанию или рабочий коллектив, в котором никто не курит. Помимо внешней, нужно работать с внутренней мотивацией: следует посетить психолога и разобрать причины, по которым вы боитесь или не хотите бросить вредную привычку. Первые три-четыре месяца являются самыми трудными, и многие срываются в этот период, подчеркнул врач.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге госпитализировали ребёнка, буквально объевшегося сигарет в качестве "наказания" за курение. По предположениям врачей, ребёнок может впасть в кому, а такой вид "воспитания" больше похож на насилие.