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15 мая, 08:36

Нарколог рассказал, почему многим россиянам сложно бросить курить

Нарколог Шуров: Бросая курить, человек сталкивается с абстинентным синдромом

Бросая курить, человек сталкивается с абстинентным синдромом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Бросая курить, человек сталкивается с абстинентным синдромом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Острый абстинентный синдром — реакция организма на отмену вещества. Это одна из главных причин невозможности бросить курить, однако может помочь хорошая внешняя мотивация. Об этом заявил психиатр-нарколог Василий Шуров.

"Это тремор, перевозбуждение, невозможность сосредоточиться, ощущение стресса. Классика жанра: в самолёте летят, пять часов или шесть нельзя курить, и люди идут на огромные риски, чтобы сделать эту затяжку в туалете, рискуя получить большой штраф или вообще запрет на перелёты", — рассказал специалист про синдром отмены в беседе с RT.

Многим помогает бросить внешняя мотивация, для женщин это может быть беременность, для мужчин — приход в новую компанию или рабочий коллектив, в котором никто не курит. Помимо внешней, нужно работать с внутренней мотивацией: следует посетить психолога и разобрать причины, по которым вы боитесь или не хотите бросить вредную привычку. Первые три-четыре месяца являются самыми трудными, и многие срываются в этот период, подчеркнул врач.

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Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге госпитализировали ребёнка, буквально объевшегося сигарет в качестве "наказания" за курение. По предположениям врачей, ребёнок может впасть в кому, а такой вид "воспитания" больше похож на насилие.

Мирон Сидоров
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