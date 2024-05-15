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Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты

15 мая, 07:38
Аэропорт Казани. Обложка © Kazan.aero / Гатауллин Адель

Аэропорт Казани. Обложка © Kazan.aero / Гатауллин Адель

Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска, которые вводились в целях безопасности полётов утром 15 мая, сняты. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Так, воздушная гавань Казани заработала снова в 09:40 мск. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли два воздушных судна.

В 10:05 мск возобновил приём и выпуск самолётов аэропорт Нижнекамск. За время ограничений на запасной аэродром ушёл один лайнер.

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Напомним, что утром 15 мая была временно ограничена работа аэропортов Казани и Нижнекамска. Воздушные гавани не принимали и не отправляли самолёты. Эти меры были введены из-за угрозы беспилотников. Так, по данным Минобороны РФ, в Татарстане был сбит один украинский дрон, он летел в сторону Закамской промышленной зоны.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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