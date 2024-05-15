Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты 15 мая, 07:38 Аэропорт Казани. Обложка © Kazan.aero / Гатауллин Адель

Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска, которые вводились в целях безопасности полётов утром 15 мая, сняты. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Так, воздушная гавань Казани заработала снова в 09:40 мск. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли два воздушных судна.

В 10:05 мск возобновил приём и выпуск самолётов аэропорт Нижнекамск. За время ограничений на запасной аэродром ушёл один лайнер.

Авторы Александра Вишнякова