Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты
Аэропорт Казани. Обложка © Kazan.aero / Гатауллин Адель
Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска, которые вводились в целях безопасности полётов утром 15 мая, сняты. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Так, воздушная гавань Казани заработала снова в 09:40 мск. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли два воздушных судна.
В 10:05 мск возобновил приём и выпуск самолётов аэропорт Нижнекамск. За время ограничений на запасной аэродром ушёл один лайнер.
Напомним, что утром 15 мая была временно ограничена работа аэропортов Казани и Нижнекамска. Воздушные гавани не принимали и не отправляли самолёты. Эти меры были введены из-за угрозы беспилотников. Так, по данным Минобороны РФ, в Татарстане был сбит один украинский дрон, он летел в сторону Закамской промышленной зоны.