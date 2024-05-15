В США считают, что ближайшие месяцы могут стать решающими на Украине

В администрации американского президента Джо Байдена считают, что ближайшие месяцы могут оказаться решающими в конфликте на Украине. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники в Белом доме.

"В администрации Байдена растёт ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут наконец перейти путём переговоров к прекращению огня", — говорится в материале.