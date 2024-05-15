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15 мая, 09:36

В США считают, что ближайшие месяцы могут стать решающими на Украине

NYT: США считают, что ближайшие месяцы могут решить исход украинского конфликта

В администрации американского президента Джо Байдена считают, что ближайшие месяцы могут оказаться решающими в конфликте на Украине. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники в Белом доме.

"В администрации Байдена растёт ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут наконец перейти путём переговоров к прекращению огня", — говорится в материале.

Источники издания не исключают, что ситуация может сложиться наподобие той, которая положила конец вооружённому столкновению в Корее в 1953 году. Вторым возможным вариантом в Штатах называют заморозку конфликта.

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Напомним, Владимир Путин неоднократно отмечал готовность России к началу мирного урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер заявлял, что Москва готова к диалогу, но это должна быть конструктивная беседа без навязывания позиций третьих стран. Однако сейчас это представляется для Киева невозможным, поскольку там законодательно введён запрет на переговоры с российской стороной. По словам Путина, отказавшись от диалога, украинские власти сами загнали себя в угол.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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