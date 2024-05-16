Россиянам объяснили, о каких болезнях говорят мурашки Фельдшер Балан: Причины внезапных мурашек — кератоз, авитаминоз, парестезия 16 мая, 05:27 Причины внезапных мурашек — кератоз, авитаминоз, парестезия. Обложка © Freepik.com

Мурашки — привычная реакция на перепады температур или эмоциональный всплеск, которая проходит в течение нескольких минут. Такие мурашки безопасны и считаются нормой. Но если "гусиная кожа" регулярно появляется без причин, это может свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний. О них Life.ru рассказала фельдшер, управляющая сети пансионатов "Тёплые беседы" Наталья Балан.

Три главных причины внезапных мурашек — фолликулярный кератоз, авитаминоз, парестезия.

Чаще всего мурашки связаны с нехваткой витаминов в организме человека, а именно витаминов группы B и C. Аскорбиновая кислота отвечает за выработку коллагена, который поддерживает здоровье сосудов. При её дефиците кожа теряет эластичность, появляются раздражённые участки и постоянное чувство мурашек. Нехватка витамина B1 вызывает зуд и жжение. Наталья Балан Фельдшер, управляющая сети пансионатов "Тёплые беседы"

При фолликулярном кератозе мурашки сопровождаются повышенной сухостью и грубостью кожи. Волосяные фолликулы наполняются кератином и превращаются в твёрдые, шероховатые бугорки. Это заболевание носит хронический характер и сильнее всего проявляется у молодых людей. Бороться с регулярными высыпаниями можно только при помощи правильного ухода маслами, увлажняющими кремами и отшелушивающими пилингами, подчёркивает Балан.

Необычные "ползающие" ощущения могут наблюдаться и в результате травм, поражения периферических нервов и сдавления участка тела с нарушением кровоснабжения. Такое нарушение чувствительности называется парестезией. Она может быть как кратковременной (при ударе), так и постоянной, которая говорит о неполадках в работе периферической нервной системы, предупреждает фельдшер. При проявлении таких симптомов следует находиться под наблюдением невролога.

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Авторы Андрей Горяничев