Врач объяснил, что такое skinny fat и почему жир у худых даже опаснее, чем у полных Врач Терушкин: Состояние скинни фэт появляется при недостатке белка в рационе 16 мая, 05:54 Состояние скинни фэт появляется при недостатке белка в рационе. Обложка © Freepik.com

Специального научного определения для skinny fat не существует, это скорее бытовое название. Так называют человека, который вписывается во все нормы по росту, весу и индексу массы тела, но процент жира в его теле выходит за верхнюю границу: так, например, и у мужчины среднего роста, который весит 100 кг, и у того, чей вес не превышает 60 кг, в теле может быть 30% жира. В первом случае у человека будет ожирение, во втором он как раз попадёт в категорию скинни фэт. Почему skinny fat тоже опасен для здоровья, Life.ru объяснил эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин.

Как понять, что вы skinny fat?

Просто взвешиваясь или делая замеры тела, определить принадлежность к скинни фэт невозможно, предупреждает врач. Выявить это состояние можно по результатам оценки биоимпедансного состава тела.

Также очень важно не гнаться за определёнными цифрами на весах или сантиметровой ленте, приводить себя к конкретному весу. Жир намного легче, чем мышцы: человек может избавиться от лишнего жира, набрать мышечную массу, и в итоге его вес даже может увеличиться, хотя в целом фигура станет выглядеть более подтянутой, а формы будут более стройными.

Собеседник Life.ru также рассказал, что состояние скинни фэт часто появляется, когда человек ест недостаточно белка — даже при внешней худобе человек, как правило, будет иметь неэластичную дряблую кожу, целлюлит, отёки. Белка в рационе должно быть достаточно — полтора грамма на килограмм веса.

Почему опасно быть скинни фэт?

Опасность такого состояния сходна с опасностью ожирения, при котором в теле увеличивается процент жировой ткани. Жировая ткань обладает гормональной активностью, повышение которой может привести к нарушениям репродуктивного здоровья, гормональной системы.

Чем больше жира в теле, тем выше уровень системного воспаления, которое является причиной развития многих хронических заболеваний, отмечает Терушкин. Одно из последствий — дислипидемия, повышение уровня холестерина, откладывающегося на внутренних стенках кровеносных сосудов, нарушение кровотока, увеличение риска развития инсультов и инфарктов.

Для скинни фэт людей характерно так называемое висцеральное ожирение, то есть накопление жировой ткани вокруг внутренних органов — по сути человек становится "толстым" внутри, а не снаружи. Роман Терушкин Эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины

Что делать, если вы скинни фэт?

Существует генетическая предрасположенность к такому состоянию, однако это не значит, что нужно смириться с этой ситуацией и ничего не предпринимать. Стратегия при скинни фэт сходна с подходом при ожирении: нужно подключать физическую активность, корректировать питание, менять образ жизни, подчеркнул эндокринолог.

Обязательно нужно увеличить кардионагрузку, чтобы сделать жиросжигание более эффективным, также компенсировать все дефициты, так как без этого процесс жиросжигания не будет идти интенсивно.

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Авторы Андрей Горяничев