Депутат от Курской области назвала врио губернатора Алексея Смирнова человеком твёрдого характера

Назначение Алексея Смирнова врио губернатора Курской области — это логичный шаг, учитывая, что прежде он занимал пост первого заместителя главы региона – председателя правительства области и хорошо себя зарекомендовал. Об этом в беседе с Life.ru рассказала член Комитета Государственной Думы по культуре, депутат от Курской области Ольга Германова.

Она отозвалась о Смирнове как об очень профессиональном человеке с твёрдым характером и большой силой воли.

Конечно, куряне ждали этого назначения, потому что Алексей Борисович у нас работал когда-то в городе Курске, возглавлял систему ЖКХ, проявил себя профессионально, потом он уезжал в Москву, в Правительство Московской области, и там работал по тем же вопросам, депутат Госдумы Ольга Германова.

Собеседница Life.ru убеждена, что именно такой человек сегодня необходим для Курской области как для фронтового региона. Выдержанный и спокойный, он способен "внушить уверенность людям".

"Он окончил "школу губернаторов", то есть имеет хорошие теоретические знания, подготовлен, и поэтому куряне поддерживают решение президента о назначении Смирнова", — заключила она.