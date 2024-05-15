"На проект собирал папа": Бузова предстала в образе, в котором вся страна впервые увидела её на "Доме-2"

Ольга Бузова с размахом сегодня отметила 20 лет на телевидении. На вечеринку в одном из столичных клубов она пришла в образе, в котором в 2004 году появилась на телестройке "Дом-2", — в джинсовой куртке, спортивных штанах и с плюшевым медвежонком, сообщает корреспондент Life.ru.

Бузова предстала в образе, в котором вся страна впервые увидела её на "Доме-2". Видео © Life.ru

"Вот такой ровно 20 лет назад вся страна увидела и узнала меня. 18-летняя девочка из Санкт-Петербурга, которую собирал на телепроект про любовь "Дом-2" папа. Я ехала строить дом, поэтому была в спортивных штанах. Вот такой я запала в ваши сердца", — отметила звезда.