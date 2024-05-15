"На проект собирал папа": Бузова предстала в образе, в котором вся страна впервые увидела её на "Доме-2"
Ольга Бузова показала образ, в котором впервые появилась на "Доме-2"
Ольга Бузова в 2004 году на "Доме-2" (слева) и Ольга Бузова 20 лет спустя. Обложка © dom2.ru / Life.ru
Ольга Бузова с размахом сегодня отметила 20 лет на телевидении. На вечеринку в одном из столичных клубов она пришла в образе, в котором в 2004 году появилась на телестройке "Дом-2", — в джинсовой куртке, спортивных штанах и с плюшевым медвежонком, сообщает корреспондент Life.ru.
Бузова предстала в образе, в котором вся страна впервые увидела её на "Доме-2". Видео © Life.ru
"Вот такой ровно 20 лет назад вся страна увидела и узнала меня. 18-летняя девочка из Санкт-Петербурга, которую собирал на телепроект про любовь "Дом-2" папа. Я ехала строить дом, поэтому была в спортивных штанах. Вот такой я запала в ваши сердца", — отметила звезда.
В беседе с журналистами Бузова также рассказала, что её часто хейтили, но, несмотря на это, она всегда шла вперёд с гордо поднятой головой, потому что тяжёлые ситуации — "не повод не надевать высокий каблук". Как вспоминает блондинка, она с детства была уверена, что в будущем непременно будет блистать на сцене.
Звезду с юбилеем на ТВ пришли поздравить многие знаменитости, в том числе экс-участница "Дома-2" Виктория Боня. Также на вечеринке был замечен продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с Life.ru он раскритиковал сбежавшего в США рэпера Vacio, который обещал пойти в армию. Кроме того, нашим корреспондентам удалось пообщаться с фитнес-блогером Алексеем Столяровым — бывшим зятем экс-министра обороны Сергея Шойгу.