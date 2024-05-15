Бывший зять назвал Шойгу человеком-легендой и признался, что сам не прочь возглавить Минспорта

Алексей Столяров, которого многие СМИ представляли как зятя Сергея Шойгу, назвал бывшего министра обороны человеком-легендой и признался, что сам был бы не против возглавить какое-нибудь из министерств, например Минспорта. Об этом фитнес-блогер рассказал корреспонденту Life.ru на праздновании 20-летия карьеры Ольги Бузовой.

Бывший зять Шойгу Алексей Столяров назвал тестя человеком-легендой. Видео © Life.ru

Столяров отметил, что не переживает из-за смены должности Шойгу.

"Его же повысили, поэтому я не переживаю. Это человек-легенда, 12 лет министр обороны. Суворов только был примерно столько же. Ни одной проигранной войны. Сейчас он (Сергей Шойгу. — Прим. Life.ru) стал заниматься безопасностью всей страны. Безумно рад за него, что на протяжении 33 лет он является министром", — сказал Столяров, отметив, что в стране есть только четыре фамилии, которые будут на слуху всегда, — президент РФ Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и, собственно, Шойгу.

Несмотря на высокую должность экс-тестя, собеседник Life.ru отметил, что сам не собирается идти в политику из-за большой ответственности. Он подчеркнул, что чувствует себя ещё совершенно зелёным. При этом блогер не исключил, что сменит область деятельности и пойдёт в сферу управления государством в будущем.