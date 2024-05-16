Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, несмотря на то что в республике чтят День Европы, для него и его потомков 9 мая навсегда останется Днём Победы, который они будут с гордостью отмечать.

"Мы глубоко благодарны Российской Федерации, которая на высочайшем дипломатическом уровне в Совете Безопасности ООН защищает историческую науку от планов ревизионистов. Тех, кто хочет, чтобы чёрное стало белым, смерть — жизнью, палачи стали жертвами, а мы все в это поверили", — сказал сербский президент в ходе своего выступления на русском языке в Российском центре науки и культуры в Белграде.

Он также процитировал Джорджа Оруэлла, напомнив, что, не зная прошлого, нельзя понять настоящее. Именно по этой причине всегда имеет место борьба между теми, кто желает исказить историю и благодаря этому изменить своё положение в будущем, и теми, кто выступает за достоверность прошедших событий, невзирая на факторы сегодняшнего дня.