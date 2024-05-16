Вучич заявил, что для него и его потомков 9 мая всегда будет Днём Победы
Президент Сербии Александр Вучич. Обложка © ТАСС / AP / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, несмотря на то что в республике чтят День Европы, для него и его потомков 9 мая навсегда останется Днём Победы, который они будут с гордостью отмечать.
"Мы глубоко благодарны Российской Федерации, которая на высочайшем дипломатическом уровне в Совете Безопасности ООН защищает историческую науку от планов ревизионистов. Тех, кто хочет, чтобы чёрное стало белым, смерть — жизнью, палачи стали жертвами, а мы все в это поверили", — сказал сербский президент в ходе своего выступления на русском языке в Российском центре науки и культуры в Белграде.
Он также процитировал Джорджа Оруэлла, напомнив, что, не зная прошлого, нельзя понять настоящее. Именно по этой причине всегда имеет место борьба между теми, кто желает исказить историю и благодаря этому изменить своё положение в будущем, и теми, кто выступает за достоверность прошедших событий, невзирая на факторы сегодняшнего дня.
Ранее Life.ru писал, что Александру Вучичу пришлось объясняться за тёплый приём Елены Зеленской и Дмитрия Кулебы в Белграде. По его словам, сотрудничать с Киевом — это нормально, в ходе визита украинских гостей поднималась тема экономического партнёрства, в частности говорили о привлечении в Сербию бизнесменов с Украины и наоборот. В столице Сербии Зеленскую сопровождала супруга президента Тамара Вучич.