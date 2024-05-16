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16 мая, 05:45

Кремль объяснил США провальность попыток помешать дружбе Китая и России

Песков обратил внимание на давление на Китай из-за сотрудничества с Россией

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на попытки Вашингтона давить на Пекин из-за сотрудничества с Москвой. Именно с этим, по его словам, связаны некоторые проблемы в российско-китайском взаимодействии.

"Есть и попытки Соединённых Штатов, других стран, опять же, достаточно нагло пытаться давить на Китай, с тем чтобы ограничить Китай в сотрудничестве по манёвру с нами... Но китайцы достаточно сильны, чтобы этому противодействовать", — сказал представитель Кремля "Известиям". Он также назвал дружбу между странами примером идеальных двусторонних отношений.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин прилетел в Пекин вечером 15 мая. Это его первая международная поездка после инаугурации и вступления в должность. Программа рассчитана на два дня и продлится в два этапа: 16-го числа состоятся переговоры в Пекине, а 17 мая Путин посетит Харбин. Китайский лидер Си Цзиньпин встретил Путина залпами пушек и песней "Подмосковные вечера".

Андрей Бражников
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