Кремль объяснил США провальность попыток помешать дружбе Китая и России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на попытки Вашингтона давить на Пекин из-за сотрудничества с Москвой. Именно с этим, по его словам, связаны некоторые проблемы в российско-китайском взаимодействии.

"Есть и попытки Соединённых Штатов, других стран, опять же, достаточно нагло пытаться давить на Китай, с тем чтобы ограничить Китай в сотрудничестве по манёвру с нами... Но китайцы достаточно сильны, чтобы этому противодействовать", — сказал представитель Кремля "Известиям". Он также назвал дружбу между странами примером идеальных двусторонних отношений.