Из-за атаки ВСУ на Севастополь повреждены два частных дома и автомобиль

Два частных дома и автомобиль получили повреждения в результате атаки Вооружённых сил Украины на Севастополь. Среди жителей пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В одном из ТСН СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина. Ещё в одном ТСН в доме от взрывной волны повреждено шесть окон. Никто из людей не пострадал. Это главное", — написал он в телеграм-канале.