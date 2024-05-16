Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 11:44

Аэропорт Ставрополя массово разворачивает самолёты, небо над городом закрыто

Аэропорт Ставрополя временно приостановил приём и отправку самолётов

Аэропорт Ставрополя прекратил принимать и отправлять рейсы в связи с введением временных ограничений в небе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на близкий к администрации воздушной гавани инсайдер.

"Аэропорт Ставрополя закрыт для приёма и выпуска ВС по причине ввода ограничений на использование воздушного пространства", — уточнил источник агентства. По его словам, небо над городом закрыто с 14:00 мск.

Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты
Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты

Ранее план "Ковёр" вводили в аэропорту Липецка. Причиной оказался украинский дрон, замеченный в регионе. Позже приём и отправку рейсов приостановил международный аэропорт Волгограда.

Обложка ©

Международный аэропорт Ставрополя

Андрей Бражников
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров