Аэропорт Ставрополя массово разворачивает самолёты, небо над городом закрыто
Аэропорт Ставрополя временно приостановил приём и отправку самолётов
Аэропорт Ставрополя прекратил принимать и отправлять рейсы в связи с введением временных ограничений в небе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на близкий к администрации воздушной гавани инсайдер.
"Аэропорт Ставрополя закрыт для приёма и выпуска ВС по причине ввода ограничений на использование воздушного пространства", — уточнил источник агентства. По его словам, небо над городом закрыто с 14:00 мск.
Ранее план "Ковёр" вводили в аэропорту Липецка. Причиной оказался украинский дрон, замеченный в регионе. Позже приём и отправку рейсов приостановил международный аэропорт Волгограда.
Международный аэропорт Ставрополя