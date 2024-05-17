Всемирный день электросвязи, День рождения Интернета, Пелагея Заступница: Праздники и приметы 17 мая Государственных праздников 17 мая в России нет. Поздравляем специалистов, чья деятельность связана с информационными технологиями, отмечаем День рождения Интернета, отпугиваем вредителей и нечистую силу от огородов в День баклушников. 17 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 17 мая 2024 года? Обложка © Шедеврум

Всемирный день электросвязи и информационного общества

Дата в 2024 году: 17 мая, пятница.

Международный праздник.

Праздник был учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2006 года. С тех пор дата 17 мая считается Всемирным днём электросвязи и информационного общества. В 2024 году событие отмечают 19-й раз. Дата выбрана неслучайно: 24 мая 1844 года было послано первое сообщение по телеграфной линии, которая соединила Балтимор и Вашингтон, а 17 мая 1865 года был основан Международный телеграфный союз. Эпоха телеграфа началась. С этого момента телекоммуникации стали развиваться с удивительной скоростью.

Всемирный день электросвязи считают своим профессиональным праздником интернет-провайдеры, программисты и все, чья деятельность связана с информационными технологиями. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Вслед за телеграфом появились радио и телефон, а в конце прошлого века — Интернет. Сегодня практически каждый второй человек, живущий на нашей планете, является потребителем информационных ресурсов Глобальной сети, раскинувшейся по всему миру. Неслучайно Всемирный день электросвязи и информационного общества считают своим интернет-провайдеры, программисты, редакторы интернет-изданий, системные администраторы, веб-дизайнеры, а также все другие специалисты, чья деятельность связана с информационными технологиями.

День рождения Интернета

Дата в 2024 году: 17 мая, пятница.

Международный праздник.

День рождения Интернета отмечается 17 мая. В 2024 году он празднуется в 33-й раз. Дата приурочена к официальному утверждению 17 мая 1991 года стандарта для страниц Всемирной паутины WWW (World Wide Web). Изобретение принадлежит учёному по имени Тим Бернерс-Ли, ему помогал Роберт Кайо.

День рождения Интернета 17 мая 2024 года празднуется уже в 33-й раз. Фото © Шедеврум

До этого уже была электронная почта, осуществлялись перекачка данных и рассылки новостей для работы с клиентами компаний. С появлением Всемирной паутины мир узнал о создании веб-серверов, веб-страниц и веб-сайтов. Для полного погружения в Интернет не хватало только специальной программы, которая бы загружала и открывала сайты в удобном для пользователей виде. Так появились браузеры. С этого момента Всемирная сеть стала наполняться информацией и развиваться ежесекундно.

Сегодня Всемирная паутина представляет собой сеть, в которой соединены миллионы веб-серверов, которые разбросаны по всему миру. Однако не стоит путать термины "Интернет" и "Всемирная паутина". Это два разных понятия. Функционирование Интернета без Всемирной паутины допустимо (но что тогда в нём делать без фильмов, фото, библиотек и музыки), а вот Всемирная паутина отдельно от Интернета действовать не может.

Пелагея Заступница

Дата в 2024 году: 17 мая, пятница.

Другие названия: Пелагея; день Пелагеи Заступницы; День баклушников.

Церковное название: мученицы Пелагии Тарсийской, девы.

Значение: день памяти страстотерпицы Пелагии Тарсийской, девы.

Икона страстотерпицы Пелагии Тарсийской. Фото © Azbyka.ru

Народный праздник Пелагея Заступница отмечается 17 мая (по старому стилю — 4 мая). Православная церковь в этот день чтит память девы и страстотерпицы Пелагии Тарсийской.

В III веке в Тарсе, Малая Азия, проживала Пелагия, девушка из обеспеченной семьи, с отличным образованием. Её красота покорила приёмного сына императора Диоклетиана, но она отвергла его предложение, признавшись, что она христианка.

После крещения Пелагия стремилась обратить к истинной вере и свою мать, которая оставалась непреклонной язычницей. Она насильно привела дочь к отвергнутому наследнику. Тот, понимая, что после открытия тайны вероисповедания Пелагии её ждут пытки и смерть, покончил с собой.

Это привело мать девушки в ярость, и она сама предала Пелагию правителю. Диоклетиан, поражённый красотой Пелагеи, предложил ей вступить с ним в брак, но получил отказ. В 287 году девушка была подвергнута пыткам и казнена по приказу императора.

Святую Пелагею на Руси почитают как покровительницу и защитницу невинных девушек и птиц. Поэтому праздник получил название "Заступница". Днём баклушников он зовётся за то, что как раз в это время начиналось изготовление заготовок (баклуши) для деревянных ложек.

В этот день проводят обряд, который отпугивает вредителей и нечистую силу от огородов и полей. Для этого берут старый горшок с щербинкой или трещиной и устанавливают его в центре грядок. Вечером выходят в поле, вырывают с корнем куст крапивы и ставят его в горшок.

Приметы на 17 мая:

Ливень 17 мая предрекает хороший урожай. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если случится ливень в этот день — это к хорошему урожаю.

Неяркое, в дымке, солнце — к продолжительной плохой погоде.

Если тёрн зацвёл — до конца месяца будет стоять холодная погода.

Калина распустила цветы — время сажать огурцы, тыкву, кукурузу и бобовые.

Носящиеся по небу стайки воробьёв предвещают ветреную погоду.

Множество майских жуков говорит о скорой засухе.

Родившийся в этот день человек может понимать животных и птиц.

Именины 17 мая отмечают:

Ян

Николай

Никита

Леонтий

Клим

Кирилл

Иван

Антон

Пелагея

Мария.

Авторы Андрей Соколов