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Регион
16 мая, 12:08

Российская ПВО сбила два снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны около 14:00 мск отразили атаку ВСУ на Белгородскую область: над регионом было сбито два снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

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А накануне вечером, 15 мая, средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer над Белгородской областью. Обошлось без пострадавших. А за прошедшую ночь в регионе были уничтожены ещё два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одна ракета "Точка-У" и один беспилотник.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Матыцин

Александра Вишнякова
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