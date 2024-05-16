Российская ПВО сбила два снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны около 14:00 мск отразили атаку ВСУ на Белгородскую область: над регионом было сбито два снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха". Об этом сообщили в Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
А накануне вечером, 15 мая, средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer над Белгородской областью. Обошлось без пострадавших. А за прошедшую ночь в регионе были уничтожены ещё два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одна ракета "Точка-У" и один беспилотник.
ТАСС / Валерий Матыцин