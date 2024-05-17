Грецкие орехи на самом деле не из Греции и не орехи. Доцент развеял мифы Доцент Быстров: 100 граммов грецких орехов так же калорийны, как плитка шоколада 17 мая, 05:36 100 граммов грецких орехов так же калорийны, как плитка шоколада. Обложка © Freepik.com

17 мая отмечается международный День грецкого ореха. Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров считает неслучайным, что у этого продукта есть свой "профессиональный" праздник. Дело в том, что это один из самых популярных видов орехов во всём мире, в том числе в России: так, опрос 2023 года показал, что треть россиян чаще всего отдаёт предпочтение именно им. Life.ru вместе с экспертом разобрался, чем полезны эти орехи.

Быстров отмечает, что этот продукт обладает целым рядом полезных для организма свойств. Он богат витаминами группы B, которые улучшают обмен веществ. Также в нём содержится большое количество омега-3, которая влияет на активность мозга. Грецкий орех — источник фолиевой кислоты, которая необходима для выработки здоровых эритроцитов; стабилизирует артериальное давление; отвечает за нормальную работу нервной системы.

При этом грецкий орех — довольно питательный перекус. Всего 100 граммов продукта содержат 650 ккал, что сопоставимо со 100 граммами шоколада.

Вместе с тем некоторым категориям людей стоит с осторожностью вводить грецкие орехи в рацион. Так, из-за своей высокой калорийности они противопоказаны пациентам с ожирением. Также они запрещены при язве желудка, гастрите, панкреатите, расстройствах ЖКТ. Кроме того, орехи — сильный аллерген.

Важно также правильно выбрать орехи. Если они продаются в неочищенном виде — Быстров советует обращать внимание на скорлупу. Она должна быть без пятен, светло-коричневого цвета, без повреждений. Если вы хотите покупать уже очищенные, то предпочтение лучше отдать продукту в фабричной упаковке. Те, что продаются на развес, могут содержать плесневые грибы афлатоксины, предупредил эксперт.

И напоследок два интересных факта. Во-первых, грецкий орех — на самом деле не орех, а косточка плода, который похож на недозрелый лимон. Во-вторых, он не имеет прямого отношения к Греции: в давние времена его называли персидским, королевским, синопским, потому что доставляли орехи в Грецию из Синопа (территория современной Турции). Дмитрий Быстров Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ

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Авторы Андрей Горяничев