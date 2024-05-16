На Украине женщине-медику выписали штраф за неявку в военкомат

Жительницу Украины оштрафовали на пять тысяч гривен за неявку в военкомат. Такой вердикт вынес Мукачевский суд. Гражданке пришла повестка, поскольку она оканчивала медколледж по специальности "Сестринское дело". Этот факт делает её военнообязанной, пишет "Страна.ua".

Женщину вызвали в военкомат для прохождения медосмотра, но она не явилась. Её действия квалифицировали как уголовное правонарушение. По украинским законам, как пишут СМИ, её могли наказать гораздо жёстче, но фигурантка отделалась минимальным штрафом, потому что признала вину и раскаялась в содеянном.