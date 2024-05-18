День Балтийского флота, Международный день музеев, Арина-капустница: Праздники и приметы 18 мая Государственных праздников 18 мая в России нет. Поздравляем моряков Балтийского флота, работников музеев, сажаем рассаду огурцов и капусты в День Арины-рассадницы. 18 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 18 мая? Обложка © Шедеврум

День Балтийского флота ВМФ России

Дата в 2024 году: 18 мая, суббота.

Ежегодно 18 мая в России отмечается День Балтийского флота. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Ежегодно 18 мая в России отмечается День Балтийского флота ВМФ РФ. Праздник установлен приказом главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации от 15 июля 1996 года № 253. В этот день, 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года, флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семёновского полков под командованием Петра I одержала свою первую боевую победу, захватив в устье реки Невы два шведских военных судна — "Гедан" и "Астрильд". Все участники того боя получили специальные медали с надписью "Небываемое бывает". Этот день и принято считать днём рождения Балтийского флота России.

Международный день музеев

Дата в 2024 году: 18 мая, суббота.

Международный праздник.

Международный день музеев в России отмечают акцией "Ночь музеев". Фото © Freepik

Праздник был учреждён в 1977 году на 11-й генеральной конференции ICOM (Международный совет музеев). В России в 2024 году Международный день музеев отмечается 18 мая и проходит на неофициальном уровне 48-й раз.

Одной из замечательных традиций стало проведение фестиваля "Ночь музеев", который проходит, как правило, в ближайшие к 18 мая выходные, в ночь с субботы на воскресенье. Акция родилась в Германии в 1997 году. В рамках фестиваля множество учреждений открывают свои двери в ночное время суток для всех жаждущих культурного обогащения посетителей. Несколько сотен музеев по всей России примут участие в этой акции в 2024 году.

Арина-капустница

Дата в 2024 году: 18 мая, суббота.

Другие названия: Арина; День Арины-рассадницы; Ирина-рассадница; Ирина; Орина; рассадницы; лопатницы; капустницы.

Церковное название: великомученицы Ирины Македонской.

Значение: день памяти великой мученицы Ирины Македонской.

Икона великой мученицы Ирины Македонской. Фото © azbyka.ru

Народный праздник Арина-капустница (рассадница) отмечается 18 мая (по старому стилю 5 мая). По православному церковному календарю в этот день чтится память великой мученицы Ирины Македонской.

Ирина была славянкой, жила она в I веке. Дочь магеддонского правителя Ликиния обратилась в христианство в молодости и отреклась от язычества. Она приняла крещение и посвятила себя служению Богу, отказавшись от замужества.

Проповедуя истинную веру своим родителям, Ирина столкнулась с непониманием отца, считавшего её увлечение преходящим. Однако вскоре он убедился в её решимости. В гневе отец толкнул дочь под копыта диких лошадей, но кони, не причинив ей вреда, насмерть затоптали его самого. Ирина молилась о воскрешении отца, и молитвы были услышаны — Ликиний ожил. После этого чуда он обратился в христианство вместе с семьёй и более 3000 граждан.

Ирина стала открыто проповедовать христианство, несмотря на мучения и оскорбления, которым подвергалась. Её стойкость и чудеса, воспоследовавшие за пытками святой, обратили в христианство более 10 тысяч язычников.

Узнав о приближающейся смерти, Ирина затворилась в пещере. Спустя три дня её обнаружили пустой. Считается, что святая Ирина вознеслась на небеса.

Народные названия Капустница и Рассадница праздник получил за то, что этого числа начинали высаживать рассаду капусты. Существовал определённый обряд. Рассаду высаживать надо было ранним утром, чтобы никто не видел. Сверху на первое растение ставили перевёрнутый горшок, накрытый белой скатертью. Потом старшая в семье женщина наполняла его сорванной с корнями крапивой. Считалось, что такой обряд оградит будущий урожай от дурного завистливого глаза, отпугнёт нечистую силу и поможет растению стать сильным и плодородным.

Девушки на Арину-капустницу днём и вечером водили хороводы и читали заговоры на урожай.

Приметы на 18 мая:

По движению облаков 18 мая наши предки умели предсказывать урожай. Фото © Шедеврум

если день выдался непогожим — это к хорошему урожаю хлеба;

по небу на север плывут большие облака — в скором времени начнётся дождь;

если рассада много воды вбирает — время сенокоса будет сухим. Если наоборот, то пора покоса будет мокрой;

если в округе умолкли птицы — это к несчастью;

гусь чистит перья в сухом месте — к похолоданию. Если он делает это в водоёме — будет тепло и ясно.

Именины 18 мая отмечают:

Яков

Адриан

Ирина

Арина.

Авторы Андрей Соколов