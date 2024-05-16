Ещё три безэкипажных катера ВМС Украины уничтожены в акватории Чёрного моря
Украинский морской дрон. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka
В западной части акватории Чёрного моря поражены три украинских безэкипажных катера, следовавших в сторону Крымского полуострова. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Около 19:30 мск в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ", — говорится в сообщении ведомства.
За сегодня это уже не первая попытка атаковать территорию у берегов Крыма. Ранее российская морская авиация вычислила и разнесла 11 безэкипажных катеров ВСУ. А неделю назад Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения пяти безэкипажных катеров ВСУ силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова.