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16 мая, 17:20

Ещё три безэкипажных катера ВМС Украины уничтожены в акватории Чёрного моря

Украинский морской дрон. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Украинский морской дрон. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

В западной части акватории Чёрного моря поражены три украинских безэкипажных катера, следовавших в сторону Крымского полуострова. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Около 19:30 мск в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ", — говорится в сообщении ведомства.

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За сегодня это уже не первая попытка атаковать территорию у берегов Крыма. Ранее российская морская авиация вычислила и разнесла 11 безэкипажных катеров ВСУ. А неделю назад Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения пяти безэкипажных катеров ВСУ силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова.

Николь Вербер
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