День фармацевтического работника, День жён-мироносиц, Иов-горошник: Праздники и приметы 19 мая Государственных праздников 19 мая в России нет. Поздравляем фармацевтов с профессиональным праздником, отдаём дань почтения памяти жён-мироносиц, гуляем босиком по росе в День Иова. 19 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 19 мая 2024 года. Обложка © Шедеврум

День фармацевтического работника

Дата в 2024 году: 19 мая, воскресенье.

Профессиональный праздник.

19 мая — профессиональный праздник фармацевтов. Фото © Shutterstock / FOTODOM

День фармацевтического работника был учреждён Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2021 года № 736. Внесённый в перечень профессиональных праздников, он отмечается ежегодно 19 мая. Постановление стало ответом на запрос со стороны общероссийской общественной организации "Общероссийский народный фронт". Дата празднования была приурочена к исторической дате: 19 мая 1581 года, ещё в период царствования Ивана IV Грозного, открылась первая на Руси аптека, где занимались не только продажей, но и изготовлением лекарственных препаратов. Для Верхней государевой аптеки (так именовалось тогда это учреждение) специально приглашались специалисты из-за границы, и почти столетие она являлась единственным легальным местом изготовления и продажи лекарств.

День жён-мироносиц

Дата в 2024 году: 19 мая, воскресенье. Другие названия: христианский день женщин; воскресенье святых жён-мироносиц; Кумитное; Бабья яичница; женский праздник. Церковное название: святых жён-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных. Значение: почтение памяти святых жён-мироносиц.

Жёны-мироносицы — это женщины, пришедшие утром в первый день после субботы к гробу воскресшего Иисуса Христа с ароматами и благовониями для ритуального умащения тела. Фото © Wikipedia

Народный праздник День жён-мироносиц отмечается во второе воскресенье после Пасхи. В 2024 году он приходится на 19 мая. В православном церковном календаре это дата почтения памяти жён-мироносиц, которые пришли после распятия Христа к пещере с Его телом и принесли миро и ароматы. Среди них были Мария Магдалина, Саломия, Иоанна, Мария Клеопова, Марфа и Мария, Сусанна и другие.

Эти женщины посвятили свою жизнь Иисусу Христу. Они не покидали Его даже в самые трудные моменты, когда другие ученики испытали страх и сомнения. Они оставались рядом с Иисусом после Его ареста, проявляя мужество у креста и противостоя страже, которая не смогла их разогнать.

Они разделяли последние часы Иисуса, поддерживая Деву Марию и сопровождая тело Христа к месту Его упокоения. Будучи первыми, кто пришёл к Его гробу для ритуального помазания тела миром, эти женщины стали первыми свидетелями воскрешения Христа. Поэтому их назвали мироносицами. В знак признания их веры и служения Православная церковь позднее причислила их к рангу равноапостольных.

В канун Дня жён-мироносиц женщины договариваются о месте празднования и собирают необходимые продукты. Основой застолья служат блюда из яиц и курицы. Праздник является женским событием, и участие мужчин в подготовке, включая приготовление еды, запрещено.

Особенностью этого дня является ритуал "кумления девушек", во время которого они выбирают духовных подруг и обмениваются подарками.

Ещё одним обрядом, исполняемым женщинами, является "крещение и погребение кукушки", отражающее древнеславянские традиции. Кукла из травы кукушкины слёзки сначала символически "погребается", а потом "воскрешается". В этом обряде кукушка символизирует женскую сущность, душу и загробную жизнь.

Иов-горошник

Дата в 2024 году: 19 мая, воскресенье.

Другие названия: День Иова; Иов; Иов-огородник; Иов-росенник; огуречник; белые горохи; горошник; росенник.

Церковное название: праведного Иова Многострадального.

Значение: день памяти праведного Иова Многострадального.

Икона праведного Иова Многострадального. Фото © azbyka.ru

Народный праздник Иов-горошник отмечается 19 мая (по старому стилю — 6 мая). По церковному календарю в этот день чтят память праведного Иова Многострадального.

История Иова описана в Ветхом Завете. Иов всегда был преданным Богу, за что был наделён многочисленными благами: скотом, богатством и семьёй. Однако после испытания, предложенного дьяволом, он лишился всего своего достояния, здоровья и семьи, но продолжал оставаться верным Богу. Пережив страшные болезни и сомнения после беседы с друзьями, Иов заговорил с Богом, который упрекнул его в сомнениях, но Иов быстро раскаялся. В знак своей милости Бог вернул Иову благосостояние и подарил новых детей. Иов дожил до 250 лет, видя множество поколений своих потомков и больше не сомневаясь в Божьей милости.

В этот день с раннего утра все — и взрослые, и малышня — выходят на улицу, чтобы погулять босиком по свежей росе. Считается, что в этот день роса особенно целебная, а детям даже можно покататься в траве — это придаёт дополнительный заряд здоровья. Целители собирают росу, которую потом целый год используют для приготовления лекарств.

Когда солнце опускается за горизонт, начинают заниматься посевными работами. Всё делается тихо, чтобы лишние глаза (да и птички особенно) не пригляделись к семенам. Работа сопровождается заговорами на щедрый урожай. А ещё говорят, что если в этот день за работу взяться женщинам, то хлеб уродится особенно обильно.

Приметы на 19 мая:

По туману 19 мая наши предки умели предсказывать урожай и погоду на всё лето. Фото © Freepik / wirestock

если день ясный и много росы — к хорошему урожаю огурцов;

если несколько дней по утрам была роса, а на Иова-горошника её нет — погода переменится;

с утра стоит туман — осадков не будет;

если ночью холодно — огурцов уродится мало, а если тепло, то наоборот;

зацвела калина — настало время сажать кукурузу, огурцы, тыкву и бобы;

если на клёне появились серёжки — можно сажать свёклу.

Именины 19 мая отмечают:

Ян

Савва

Илларион

Иван

Денис

Василий.

Авторы Андрей Соколов