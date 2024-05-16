Россиян предупредили о новом геомагнитном шторме

На Солнце снова происходят важные события, последствия которых могут привести к новому геомагнитному шторму. Об этом сообщили в центре метеорологии "Фобос".

Специалисты отметили, что на Солнце происходят чрезвычайно важные события. Так, накануне, 15 мая, на звезде были зафиксированы два очередных взрыва высшего класса.

"Что очень важно, они наблюдались не на правом краю видимого солнечного диска, где скрылась область 3664, ставшая причиной самой сильной на текущий момент магнитной бури XXI века, а на левом краю Солнца, где вообще пока не видно ни одной группы пятен", — говорится в материале.

Там, скорее всего, может находиться новая большая область, которая движется на обращённую к Земле сторону. Её размеры и структура пока неизвестны, но уже очевидно, что идёт новая крупная группа пятен. Наблюдающаяся новая вспышечная активность пока абсолютно безобидна для Земли и её обитателей, отметили в центре.