Си Цзиньпин призвал разобраться с первоисточником кризиса на Украине

Чтобы урегулировать украинский вопрос, нужно разобраться в первоначальной причине сложившейся ситуации. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова передаёт Синьхуа.

"Китай занимал последовательную позицию и содействовал всем усилиям, которые способствовали урегулированию кризиса на Украине, акцентируя внимание на том, что для разрешения любой сложной проблемы нужно лечить и её симптомы, и её корень", — сказал китайский лидер на неформальных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в государственной резиденции Чжуннаньхай в Пекине.