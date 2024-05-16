Си Цзиньпин призвал разобраться с первоисточником кризиса на Украине
Чтобы урегулировать украинский вопрос, нужно разобраться в первоначальной причине сложившейся ситуации. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова передаёт Синьхуа.
"Китай занимал последовательную позицию и содействовал всем усилиям, которые способствовали урегулированию кризиса на Украине, акцентируя внимание на том, что для разрешения любой сложной проблемы нужно лечить и её симптомы, и её корень", — сказал китайский лидер на неформальных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в государственной резиденции Чжуннаньхай в Пекине.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Китай предлагает гарантии безопасности по Украине, но Запад к такому ещё не готов. Он подчеркнул, что Поднебесная предлагает выяснить причину украинского конфликта. В свою очередь Си Цзиньпин указал, что два государства выступают за политическое урегулирование ситуации в Незалежной.
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