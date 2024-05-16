Политолог назвал ключевые вопросы в диалоге России и Китая
Политолог Егорченков: РФ и Китай стремятся развивать экономический и культурный диалог
И со стороны России, и со стороны Китая видно стремление развивать экономический и культурный диалог. Так в беседе с Life.ru директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков прокомментировал визит президента Владимира Путина в КНР.
"С точки зрения смыслового наполнения визита президента в Китай и тех мероприятий, которые в рамках визита проходят, стоит особое внимание обратить на межрегиональную составляющую российско-китайского взаимодействия. Эта региональная составляющая набирает обороты в нашем двустороннем сотрудничестве, как торгово-экономическом, так и культурном", — отметил эксперт.
И взаимодействие с Китаем является ключевым для развития Дальнего Востока, который президент ранее назвал одним из драйверов роста российской экономики. При этом межрегиональное сотрудничество с Пекином Дальним Востоком не ограничивается, напомнил Егорченков. Серьёзные российско-китайские проекты развиваются и в европейской части России, причём не только в Москве. И с обеих сторон видно стремление развивать экономический и культурный диалог.
"Культурная составляющая в российско-китайском взаимодействии также сегодня играет далеко не последнюю роль. Более того, обе стороны — и Россия, и Китай — хорошо осознают, что развитие двустороннего культурного диалога будет позитивным образом сказываться на всех остальных направлениях сотрудничества. Не нужно забывать, что экономика и безопасность — вопросы крайне важные, но без культурного взаимодействия всё это в конечном итоге может оказаться в целом бессмысленным", — подчеркнул политолог.
Напомним, Владимир Путин прилетел в Пекин вечером 15 мая. Это первая международная поездка российского президента после вступления в должность. Программа рассчитана на два дня и пройдёт в два этапа: 16 мая — переговоры в Пекине, а 17-го Путин посетит Харбин. В честь российских гостей сегодня в Пекине гремели пушки и звучали "Подмосковные вечера" вместе с гимном РФ. Официальная часть переговоров уже завершилась, она длилась два с половиной часа. Лидеры также подписали Совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Затем Путин и Си Цзиньпин выступили на торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры РФ и КНР.
Life.ru / Павел Баранов