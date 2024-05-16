Политолог назвал ключевые вопросы в диалоге России и Китая

И со стороны России, и со стороны Китая видно стремление развивать экономический и культурный диалог. Так в беседе с Life.ru директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков прокомментировал визит президента Владимира Путина в КНР.

"С точки зрения смыслового наполнения визита президента в Китай и тех мероприятий, которые в рамках визита проходят, стоит особое внимание обратить на межрегиональную составляющую российско-китайского взаимодействия. Эта региональная составляющая набирает обороты в нашем двустороннем сотрудничестве, как торгово-экономическом, так и культурном", — отметил эксперт.

И взаимодействие с Китаем является ключевым для развития Дальнего Востока, который президент ранее назвал одним из драйверов роста российской экономики. При этом межрегиональное сотрудничество с Пекином Дальним Востоком не ограничивается, напомнил Егорченков. Серьёзные российско-китайские проекты развиваются и в европейской части России, причём не только в Москве. И с обеих сторон видно стремление развивать экономический и культурный диалог.