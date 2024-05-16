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Регион
16 мая, 20:47

В Харбине Путина встретили красной дорожной и долгими рукопожатиями

Президент России Владимир Путин, прибывший в город Харбин, был встречен красной дорожкой и долгим рукопожатием. В столице китайской провинции Хэйлунцзян российского лидера будет сопровождать зампредседателя КНР Хань Чжэн.

Глава российского государства спустился с трапа самолёта на красную дорожку, после чего обменялся долгим рукопожатием с представителями китайской делегации.

Китайская делегация встречает президента РФ Владимира Путина красной дорожкой и тёплыми рукопожатиями. Видео © Telegram / Кремль. Новости

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Напомним, Путин находится в Китае с государственным визитом с 15 мая. После переговоров, которые 16 мая прошли в Пекине, он прибыл в Харбин. Российский лидер планирует принять участие в церемониях открытия VIII Российско-китайского Экспо и форума по межрегиональному сотрудничеству. После этого ему покажут экспозицию выставки, он возложит цветы к памятнику советским воинам, которые погибли в боях за освобождение КНР, и посетит Харбинский политехнический университет.

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Кадр видео Telegram / Кремль. Новости

Анатолий Симоненко
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