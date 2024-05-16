В Харбине Путина встретили красной дорожной и долгими рукопожатиями

Напомним, Путин находится в Китае с государственным визитом с 15 мая. После переговоров, которые 16 мая прошли в Пекине, он прибыл в Харбин. Российский лидер планирует принять участие в церемониях открытия VIII Российско-китайского Экспо и форума по межрегиональному сотрудничеству. После этого ему покажут экспозицию выставки, он возложит цветы к памятнику советским воинам, которые погибли в боях за освобождение КНР, и посетит Харбинский политехнический университет.