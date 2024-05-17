Стало известно о важном договоре по Севморпути в ходе визита Путина в Китай Лихачёв доложил Путину о создании подкомиссии РФ и КНР по развитию Севморпути 17 мая, 07:44 РФ и КНР будут совместно развивать СМП. Обложка © Freepik / vecstock

Москва и Пекин создадут совместную комиссию по развитию Северного морского пути (СМП). Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава "Росатома" Алексей Лихачёв. Чиновник подчеркнул, что у России огромное количество технологических проектов и СМП можно назвать флагманским среди них.

"Владимир Владимирович, хочу доложить, что принято решение о создании подкомиссии по СМП, как вы ставили задачу. Мы — с российской стороны, министр транспорта — со стороны КНР", — подчеркнул Лихачёв в ходе осмотра экспозиции Российско-китайского Экспо.

По его словам, потенциал СМП можно увеличить до 50 миллионов тонн грузов к 2030 году, в том числе за счёт привлечения китайских партнёров. Последние смогут участвовать в благоустройстве портов, развитии логистических центров и в некоторых аспектах судостроения.

Напомним, Северный морской путь (СМП) — судоходный маршрут, который является кратчайшим между европейской частью России и Дальним Востоком. Он проходит вдоль российских берегов по морям Северного Ледовитого океана, на трассе СМП находится свыше 50 портов. Ещё два года назад кабмин РФ утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года. По данному маршруту в прошлом году было перевезено более 35 миллионов тонн грузов, что стало историческим рекордом.

Авторы Татьяна Миссуми