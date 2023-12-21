По Северному морскому пути в 2023 году перевезли рекордные 35 млн тонн грузов

Исторический рекорд в ночь на 21 декабря был установлен на Северном морском пути. Там впервые за один год перевезли 35 миллионов тонн грузов. Как сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом", зафиксировал достижение дизель-электроход "Талнах", который доставил из Дудинки в Мурманск 13 тысяч тонн груза.

"Этот вклад будет только расти. Северный морской путь определён президентом Владимиром Путиным одним из стратегических приоритетов развития. Мы выполняем поставленные задачи и видим результат этой работы", — отметил спецпредставитель "Росатома" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

Как добавили в госкорпорации, грузопоток в акватории Северного морского пути демонстрирует стабильный рост. При этом "Росатом" проводит большую работу по созданию привлекательных рабочих мест в Арктике. К слову, на сегодняшний день 34% работников "Росатомфлота" — младше 35 лет.

Северный морской путь (СМП) — судоходный маршрут, который является кратчайшим между европейской частью России и Дальним Востоком. Он проходит вдоль берегов России по морям Северного Ледовитого океана, на трассе СМП находится свыше 50 портов.

