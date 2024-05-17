Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 11:25

В Троицке состоялась церемония прощания с журналистом Максимом Кононенко

В Троицке состоялось прощание с журналистом Максимом Кононенко. Покойного журналиста отпели в храме. После этого гроб с телом Кононенко погрузили в автомобиль, который отвезёт его на кладбище Губцево.

В Москве простились с журналистом Максимом Кононенко. Видео © Life.ru

Напомним, что о смерти 53-летнего Кононенко стало известно вечером 14 мая. Впервые российские телезрители увидели его в качестве соведущего Глеба Павловского в телепередаче "Реальная политика" на НТВ. Также он вёл программу "Коллекция глупостей", рубрику "Реплика" на радиостанции "Вести FM" и телеканале "Россия 24". Кононенко писал материалы для множества российских изданий и информационных агентств, например, он публиковался в "Известиях", РИА "Новости", RT, "Ленте.ру", "Газете.ru", "Взгляде" и Life.ru.

Пожелтел и пожаловался на боли: Названа предварительная причина смерти Максима Кононенко
Пожелтел и пожаловался на боли: Названа предварительная причина смерти Максима Кононенко
Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Журналисты
  • Утраты
  • Общество
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров