В Троицке состоялась церемония прощания с журналистом Максимом Кононенко

В Троицке состоялось прощание с журналистом Максимом Кононенко. Покойного журналиста отпели в храме. После этого гроб с телом Кононенко погрузили в автомобиль, который отвезёт его на кладбище Губцево.

Напомним, что о смерти 53-летнего Кононенко стало известно вечером 14 мая. Впервые российские телезрители увидели его в качестве соведущего Глеба Павловского в телепередаче "Реальная политика" на НТВ. Также он вёл программу "Коллекция глупостей", рубрику "Реплика" на радиостанции "Вести FM" и телеканале "Россия 24". Кононенко писал материалы для множества российских изданий и информационных агентств, например, он публиковался в "Известиях", РИА "Новости", RT, "Ленте.ру", "Газете.ru", "Взгляде" и Life.ru.