На границе с Польшей образовалась большая очередь на выезд с Украины

На украинско-польской границе образовались большие очереди. Об этом сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на пограничников.

"Во Львовской области на пунктах пропуска в очередях стоят 760 автомобилей и 25 автобусов. Больше всего — на Шегинях", — говорится в сообщении. Власти ситуацию пока не комментируют.