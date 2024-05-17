На границе с Польшей образовалась большая очередь на выезд с Украины
На украинско-польской границе образовались большие очереди. Об этом сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на пограничников.
"Во Львовской области на пунктах пропуска в очередях стоят 760 автомобилей и 25 автобусов. Больше всего — на Шегинях", — говорится в сообщении. Власти ситуацию пока не комментируют.
К слову, завтра на Украине ужесточат мобилизацию. Владимир Зеленский одобрил законопроект, который позволяет забирать на фронт даже преступников, отбывающих наказание в тюрьмах. 9 мая в Киеве снова подписали закон о продлении военного положения в стране.
Обложка ©
ТАСС / Sergei Grits