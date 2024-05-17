Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 13:19

На границе с Польшей образовалась большая очередь на выезд с Украины

На украинско-польской границе образовались большие очереди. Об этом сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на пограничников.

"Во Львовской области на пунктах пропуска в очередях стоят 760 автомобилей и 25 автобусов. Больше всего — на Шегинях", — говорится в сообщении. Власти ситуацию пока не комментируют.

К слову, завтра на Украине ужесточат мобилизацию. Владимир Зеленский одобрил законопроект, который позволяет забирать на фронт даже преступников, отбывающих наказание в тюрьмах. 9 мая в Киеве снова подписали закон о продлении военного положения в стране.

На Украине назвали сбежавших от мобилизации соотечественников "цыганами"
На Украине назвали сбежавших от мобилизации соотечественников "цыганами"
Обложка ©

ТАСС / Sergei Grits

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Польша
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров