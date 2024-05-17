Стала известна причина взрыва в Военной академии в Петербурге
Причиной взрыва в Военной академии в Петербурге стала детонация боеприпаса ВОВ
Причиной взрыва около Академии связи имени Будённого в Петербурге стала детонация 76-мм боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа.
"Произошла произвольная детонация 76-мм боеприпаса времён Великой Отечественной войны. В целях выяснения причин и обстоятельств случившегося на месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа", — рассказали в пресс-службе.
Как уже сообщал Life.ru, взрыв прогремел у здания Военной академии в Санкт-Петербурге около часа назад. Известно о семи пострадавших, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. При этом губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что взрыв не носит террористического характера, а также отметил, что инцидент находится в зоне ответственности Министерства обороны.