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17 мая, 18:47

Стала известна причина взрыва в Военной академии в Петербурге

Причиной взрыва в Военной академии в Петербурге стала детонация боеприпаса ВОВ

Причиной взрыва около Академии связи имени Будённого в Петербурге стала детонация 76-мм боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа.

"Произошла произвольная детонация 76-мм боеприпаса времён Великой Отечественной войны. В целях выяснения причин и обстоятельств случившегося на месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа", — рассказали в пресс-службе.

Как уже сообщал Life.ru, взрыв прогремел у здания Военной академии в Санкт-Петербурге около часа назад. Известно о семи пострадавших, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. При этом губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что взрыв не носит террористического характера, а также отметил, что инцидент находится в зоне ответственности Министерства обороны.

Появилось видео с места взрыва у Академии связи им. Будённого в Петербурге
Появилось видео с места взрыва у Академии связи им. Будённого в Петербурге
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Николь Вербер
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