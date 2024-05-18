Полиция Финляндии открыла дело по факту крупной утечки данных

В Финляндии Центральная криминальная полиция, а также правоохранители Хельсинки начали расследование крупной утечки данных в ходе кибератаки, совершённой на столичную сеть. Об этом сказано на сайте правоохранительных органов.

"Городская администрация Хельсинки подала в полицию заявление о взломе данных в информационной сети отдела образования и воспитания города Хельсинки", — говорится в сообщении.