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18 мая, 02:28

Полиция Финляндии открыла дело по факту крупной утечки данных

В Финляндии Центральная криминальная полиция, а также правоохранители Хельсинки начали расследование крупной утечки данных в ходе кибератаки, совершённой на столичную сеть. Об этом сказано на сайте правоохранительных органов.

"Городская администрация Хельсинки подала в полицию заявление о взломе данных в информационной сети отдела образования и воспитания города Хельсинки", — говорится в сообщении.

По данным властей, кибератака произошла 30 апреля. Хакерам удалось получить доступ к данным о 80 тысячах человек, в том числе учащихся, опекунах, сотрудниках образовательного центра города. По данным Yle, от взлома могло пострадать 120 тысяч человек.

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А ранее Life.ru сообщал, что МИД Германии вызвал посла России из-за якобы причастности Москвы к кибератаке на офис СДПГ. Представитель немецких властей Вольфганг Бюхнер предположил, что хакеры могли скомпрометировать аккаунты партийной электронной почты. Российский дипломат в свою очередь категорически отверг все обвинения в адрес нашей страны.

Обложка ©

Unsplash / Tapio Haaja

Анатолий Симоненко
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