Ким Чен Ын приказал северокорейским военным готовиться к ядерной войне

Руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын приехал с визитом на главное предприятие ВПК страны, где приказал усилить подготовку к ядерному конфликту с враждебными странами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын во время своего визита на ведущее предприятие ВПК страны. Фото © ЦТАК

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын отметил, что придётся ещё более серьёзно признать необходимость наращивания подавляющих сил сдерживания ядерной войны в ответ на ситуацию безопасности государства, сложившуюся из-за безрассудных происков военной конфронтации со стороны врагов", — сказано в материале.

Ким Чен Ын во время своего визита на ведущее предприятие ВПК страны. Фото © ЦТАК

По словам генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи, врагам следует дважды подумать, когда их будет переполнять страх от увиденной ядерной мощи КНДР, которую страна "ярко продемонстрирует" во время испытаний оружия Судного дня.