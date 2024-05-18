Ким Чен Ын приказал северокорейским военным готовиться к ядерной войне
Ким Чен Ын приказал усилить подготовку подавляющих сил сдерживания ядерной войны
Руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын приехал с визитом на главное предприятие ВПК страны, где приказал усилить подготовку к ядерному конфликту с враждебными странами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын отметил, что придётся ещё более серьёзно признать необходимость наращивания подавляющих сил сдерживания ядерной войны в ответ на ситуацию безопасности государства, сложившуюся из-за безрассудных происков военной конфронтации со стороны врагов", — сказано в материале.
По словам генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи, врагам следует дважды подумать, когда их будет переполнять страх от увиденной ядерной мощи КНДР, которую страна "ярко продемонстрирует" во время испытаний оружия Судного дня.
Невозможно завидовать властям Южной Кореи, у которых под боком есть Ким Чен Ын, который призвал граждан Северной Кореи "как никогда" готовиться к войне во время своего визита в Военно-политическую академию, носящую имя его отца Ким Чен Ира. Спустя около двух недель после этого заявления КНДР провела очередные учения по нанесению ответного ядерного удара под чутким руководством северокорейского лидера.