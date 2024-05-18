Две страны обратились к своим гражданам в Киргизии после нападения на общежития в Бишкеке Замглавы МИД Киргизии встретился с послом Пакистана после беспорядков в Бишкеке 18 мая, 09:34 Ситуация в Бишкеке нормализовалась только к рассвету. Обложка © Telegram / Kaktus Media

В Бишкеке замглавы МИД республики Алмаз Имангазиев встретился с представителями Посольства Пакистана, чтобы обсудить массовую драку местных жителей с иностранными студентами ночью 18 мая. Об этом говорится на сайте киргизского ведомства.

Имангазиев заверил, что ситуация находится под контролем полиции, все зачинщики задержаны, ведётся разбирательство. Сейчас стражи порядка усилили охрану общежитий, где проживают приезжие из Пакистана и Индии. В МИД Киргизии добавили, что пока не имеют информации о пострадавших в ходе беспорядков иностранцах. Ведомство подчеркнуло, что решительно осуждает любые межэтнические конфликты. А в МВД заявили, что не допустят перерастания скандала в политическое противостояние.

Посольства Индии и Пакистана в Киргизии призвали своих граждан быть осторожными после случившегося. Дипмиссии пишут, что нападению подверглись несколько общежитий медицинских вузов Бишкека и частные резиденции иностранных студентов, включая граждан Индии, Пакистана и Бангладеша.

Напомним, в ночь на 18 мая в столице Киргизии Бишкеке начались массовые беспорядки. Причиной стала драка местных жителей с иностранцами. Толпа насчитывала свыше сотни участников. Для подавления волнений пришлось привлечь внутренние войска. За медицинской помощью обратились 29 человек. Среди пострадавших в ходе беспорядков, по предварительной информации, есть граждане Пакистана, один из них получил травму головы и перелом челюсти.

Авторы Татьяна Миссуми