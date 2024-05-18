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18 мая, 10:29

Приметы — оттопыренные уши и жёлтые зубы: Под Ярославлем ищут сбежавшего из колонии убийцу

СМИ: Из ИК в Ярославской области сбежал убийца с приметно оттопыренными ушами

Осуждённый за убийство мужчина сбежал из исправительной колонии № 2 в Ярославской области. Беглеца уже ищут. Его отличительные приметы — оттопыренные уши и жёлтые зубы.

Ориентировка на беглого преступника. Фото © "Рен-ТВ"

Ориентировка на беглого преступника. Фото © "Рен-ТВ"

"Особыми приметами мужчины являются жёлтые зубы и оттопыренные уши",пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на информацию в ориентировке.

По данным телеканала, сбежавшего зовут Сергей Ганин, ему 38 лет. Суд приговорил его к долгому сроку тюремного заключения после совершённого убийства. Правоохранители выясняют обстоятельства побега.

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Ранее Life.ru сообщал, что мужчина, которого подозревают в убийстве предпринимателя Назима Ахмедова в Балашихе, бежал в Турцию вместе с подельником, помогавшим ему уйти с места преступления. Вдвоём они сразу же направились в Шереметьево, предварительно избавившись от орудия убийства — травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Обоих беглецов объявили в розыск.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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