Приметы — оттопыренные уши и жёлтые зубы: Под Ярославлем ищут сбежавшего из колонии убийцу

Осуждённый за убийство мужчина сбежал из исправительной колонии № 2 в Ярославской области. Беглеца уже ищут. Его отличительные приметы — оттопыренные уши и жёлтые зубы.

Ориентировка на беглого преступника. Фото © "Рен-ТВ"

"Особыми приметами мужчины являются жёлтые зубы и оттопыренные уши", — пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на информацию в ориентировке.

По данным телеканала, сбежавшего зовут Сергей Ганин, ему 38 лет. Суд приговорил его к долгому сроку тюремного заключения после совершённого убийства. Правоохранители выясняют обстоятельства побега.