Первая страна возобновляет финансирование агентства ООН для помощи беженцам Газы Австрия возобновит летом финансирование БАПОР и выделит ему 3,4 млн евро 18 мая, 11:54 Австрия возобновляет финансирование БАПОР. Обложка © ТАСС / ЕРА

Австрийские власти намерены вернуться к финансированию Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщает газета Kurier со ссылкой на МИД страны.

Австрия прекращала отправлять деньги в БАПОР, когда сотрудников организации заподозрили в помощи радикалам ХАМАС и причастности к атакам на израильские приграничные земли 7 октября прошлого года. Сейчас австрийские власти изменили решение и собираются передать БАПОР около 3,4 миллиона евро в этом году. Деньги должны пойти в том числе на усовершенствование внутреннего контроля в организации.

В конце января ряд стран объявил о приостановке финансирования БАПОР после утверждений израильской разведки о том, что по меньшей мере 12 сотрудников агентства были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. Доказательств тому в итоге не нашлось. Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс призвал прекратить попытки вытеснить из сектора Газа БАПОР. Он указал на его важность, отметив, что без него оказание помощи невозможно. С инициативой расформировать организацию ранее выступил Израиль.

Авторы Татьяна Миссуми