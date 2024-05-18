В Совфеде объяснили массовый исход украинцев: "Смерть за Зеленского не прельщает" Сенатор Ковитиди: Украинцы не хотят умирать за Зеленского и бегут из страны 18 мая, 14:51 Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

На Украине население отказывается участвовать в боевых действиях и погибать ради амбиций Владимира Зеленского, поэтому люди ищут способы скрыться от мобилизации, в том числе пытаясь сбежать за рубеж. Об этом сказала РИА "Новости" сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя ужесточение призыва в ВСУ.

"Смерть за Зеленского не прельщает украинцев: люди массово бегут из ВСУ, бегут из Украины. Вступивший [в силу] 18 мая закон Зеленского "Об усилении мобилизации на Украине" ускорил массовое бегство из страны", — подчеркнула она.

Политик убеждена, что украинцев не могут заставить воевать даже обещания Запада предоставить новое вооружение. Население давно видит, что их страна оказалась на грани краха. Ковитиди напомнила о массовом дезертирстве из ВСУ, а также о том, что украинцы устали хоронить близких, устали от безденежья, неизвестности и "дурости продажной украинской власти".

Сенатор добавила, что с 2014 года Незалежная потеряла 53,7 % населения из-за отъезда за границу. Она пояснила, что свыше 11 миллионов человек стали гражданами РФ, прежде всего это жители новых регионов, а более 10 миллионов оказались в странах Запада в статусе беженцев. По данным на декабрь 2023 года, с Украины дополнительно уехали ещё 6,5 миллиона человек, продолжила политик.

По словам Ковитиди, это "самое большое бегство граждан Украины из своей страны за всю её историю". При этом Киев лишил уехавших любой консульской поддержки, в том числе по оформлению документов, а также создаёт им препятствия на снятие денег с банковских счетов, отметила сенатор.

Напомним, на Украине ужесточили правила мобилизации. 8 мая Верховной радой был принят закон о мобилизации в Вооружённые силы осуждённых за нетяжкие преступления. Также теперь призывник будет считаться получившим повестку, даже если не расписывался в ней. А все украинские мужчины от 18 до 60 лет обязаны обновить свои данные в военкоматах. Ограниченно годных военнообязанных вновь обязали пройти медкомиссию. И, наконец, весь гражданский транспорт украинцы должны поставить на военный учёт.

Авторы Татьяна Миссуми