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19 мая, 04:23

"Любопытно": Илон Маск тонко потроллил западные санкции

Илон Маск счёл любопытным обилие иностранных товаров в РФ, несмотря на санкции

Американский предприниматель Илон Маск заинтересовался обилием в магазинах РФ иностранных товаров, которые не должны были оказаться на прилавках из-за санкций. Миллиардер оставил соответствующий комментарий под роликом, где демонстрируются российские торговые центры с открытыми брендовыми бутиками и импортной продукцией.

Блогер показал обилие западных товаров на полках магазинов в России. Видео © X / Ian Miles Cheong

"Любопытно", — прокомментировал видео владелец соцсети X.

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Эксперт рассказал, почему параллельный импорт нужен России

Полный провал санкционной войны Запада против России недавно признали и во Франции. По словам лидера партии "Патриоты" Флориана Филиппо, экономические показатели РФ лишь растут.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Илья Пушкарев
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