"Любопытно": Илон Маск тонко потроллил западные санкции

Американский предприниматель Илон Маск заинтересовался обилием в магазинах РФ иностранных товаров, которые не должны были оказаться на прилавках из-за санкций. Миллиардер оставил соответствующий комментарий под роликом, где демонстрируются российские торговые центры с открытыми брендовыми бутиками и импортной продукцией.