"Любопытно": Илон Маск тонко потроллил западные санкции
Илон Маск счёл любопытным обилие иностранных товаров в РФ, несмотря на санкции
Американский предприниматель Илон Маск заинтересовался обилием в магазинах РФ иностранных товаров, которые не должны были оказаться на прилавках из-за санкций. Миллиардер оставил соответствующий комментарий под роликом, где демонстрируются российские торговые центры с открытыми брендовыми бутиками и импортной продукцией.
Блогер показал обилие западных товаров на полках магазинов в России. Видео © X / Ian Miles Cheong
"Любопытно", — прокомментировал видео владелец соцсети X.
Полный провал санкционной войны Запада против России недавно признали и во Франции. По словам лидера партии "Патриоты" Флориана Филиппо, экономические показатели РФ лишь растут.
ТАСС / Zuma