Нужен будет специальный тест: Евросоюз взялся за российских животных
Брюссель ужесточил требования к ввозу животных из России и Белоруссии в Евросоюз
Коммерческий и некоммерческий ввоз некоторых домашних животных в Евросоюз из России с 16 сентября будет невозможен без специального теста на антитела к бешенству. То же самое касается и Белоруссии, заявила порталу Delfi главный государственный ветеринар Департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович.
Ветврач подчеркнула, что реализуемые государствами меры против бешенства признаны неэффективными. Именно поэтому перед транспортировкой животные должны пройти серологическое исследование на антитела в одной из аккредитованных лабораторий ЕС в третьих странах.
"Россия и Белоруссия исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические требования. <...> Отныне для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Белоруссии и России необходимо проводить тест на антитела к бешенству", — рассказала Заранкович.