Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 05:10

В Красноярске пьяный подросток взял машину родителей и разбил десять авто

Один из повреждённых подростком автомобилей на стоянке в микрорайоне Солнечном в Красноярске. Обложка © Telegram / "МВД 24"

Один из повреждённых подростком автомобилей на стоянке в микрорайоне Солнечном в Красноярске. Обложка © Telegram / "МВД 24"

В Красноярске подросток выпил и решил покататься на родительском автомобиле, но не справился с управлением и разбил десять машин на парковке. После этого нарушитель скрылся с места ДТП.

Подростка вычислили сотрудники Госавтоинспекции после того, как в дежурную часть полка ДПС полиции Красноярска позвонили и рассказали о случившемся на улице 60 лет Образования СССР в микрорайоне Солнечном.

  • Один из повреждённых подростком автомобилей на стоянке в микрорайоне Солнечном в Красноярске. Фото © Telegram / "МВД 24"
    Один из повреждённых подростком автомобилей на стоянке в микрорайоне Солнечном в Красноярске. Фото © Telegram / "МВД 24"
  • Один из повреждённых подростком автомобилей на стоянке в микрорайоне Солнечном в Красноярске. Фото © Telegram / "МВД 24"
    Один из повреждённых подростком автомобилей на стоянке в микрорайоне Солнечном в Красноярске. Фото © Telegram / "МВД 24"
  • Один из повреждённых подростком автомобилей на стоянке в микрорайоне Солнечном в Красноярске. Фото © Telegram / "МВД 24"
    Один из повреждённых подростком автомобилей на стоянке в микрорайоне Солнечном в Красноярске. Фото © Telegram / "МВД 24"

Один из повреждённых подростком автомобилей на стоянке в микрорайоне Солнечном в Красноярске. Фото © Telegram / "МВД 24"

1 / 3
"Нарушитель был разыскан сотрудниками Госавтоинспекции в СНТ "Луч", где он не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Полицейскими установлено, что транспортным средством управлял 16-летний парень, который взял без спроса автомобиль у своих родителей. Молодой человек был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, показания прибора составили 0,50 мг/л выдыхаемого воздуха", — сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Парню вменяют административное нарушение за вождение в нетрезвом виде без прав, страхового полиса, а также за оставление места аварии. Собранный материал передали в ПДН, ранее парень не состоял на учёте. Будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности родителей парня за ненадлежащее воспитание.

Иномарку разорвало на части в жёстком ДТП на юго-западе Москвы
Иномарку разорвало на части в жёстком ДТП на юго-западе Москвы

Ранее в Москве задержали бойца поп-ММА Ибрагима Исламова по прозвищу Никархо за устроенное в Санкт-Петербурге ДТП. На арендованном Porsche Cayenne мужчина выехал на раздвигающийся Троицкий мост и врезался. Бросив машину и находившуюся в ней подругу, получившую повреждения, 25-летний спортсмен скрылся с места ДТП и уехал в столицу. На суде он извинился и попросил не сажать его в СИЗО.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров