В Красноярске пьяный подросток взял машину родителей и разбил десять авто

В Красноярске подросток выпил и решил покататься на родительском автомобиле, но не справился с управлением и разбил десять машин на парковке. После этого нарушитель скрылся с места ДТП.

Подростка вычислили сотрудники Госавтоинспекции после того, как в дежурную часть полка ДПС полиции Красноярска позвонили и рассказали о случившемся на улице 60 лет Образования СССР в микрорайоне Солнечном.







"Нарушитель был разыскан сотрудниками Госавтоинспекции в СНТ "Луч", где он не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Полицейскими установлено, что транспортным средством управлял 16-летний парень, который взял без спроса автомобиль у своих родителей. Молодой человек был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, показания прибора составили 0,50 мг/л выдыхаемого воздуха", — сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Парню вменяют административное нарушение за вождение в нетрезвом виде без прав, страхового полиса, а также за оставление места аварии. Собранный материал передали в ПДН, ранее парень не состоял на учёте. Будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности родителей парня за ненадлежащее воспитание.