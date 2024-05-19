Суд отправил в СИЗО убийцу восьмилетней девочки в Ростовской области

Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону. Сколько он пробудет под стражей, не указывается.

"Фигурант дела помещён в следственный изолятор. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.