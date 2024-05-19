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Регион
19 мая, 09:53

Суд отправил в СИЗО убийцу восьмилетней девочки в Ростовской области

Следствие допросило подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки. Обложка © Telegram / Ростовский Следком

Следствие допросило подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки. Обложка © Telegram / Ростовский Следком

Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону. Сколько он пробудет под стражей, не указывается.

"Фигурант дела помещён в следственный изолятор. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.

Следком показал видео с места убийства восьмилетней девочки под Ростовом
Следком показал видео с места убийства восьмилетней девочки под Ростовом

Напомним, 17 мая в Ростовской области 25-летний мужчина увёз восьмилетнюю девочку в лес и задушил. Родители два часа искали ребёнка, после чего обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Изверг задержан, он полностью признал вину.

Матвей Константинов
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