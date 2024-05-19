Суд отправил в СИЗО убийцу восьмилетней девочки в Ростовской области
Следствие допросило подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки. Обложка © Telegram / Ростовский Следком
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону. Сколько он пробудет под стражей, не указывается.
"Фигурант дела помещён в следственный изолятор. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.
Напомним, 17 мая в Ростовской области 25-летний мужчина увёз восьмилетнюю девочку в лес и задушил. Родители два часа искали ребёнка, после чего обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Изверг задержан, он полностью признал вину.