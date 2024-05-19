"Потеря навыков": Британский генерал сделал шокирующее заявление об армии

Лондон на данный момент не готов к ведению полномасштабной войны в одиночку, потому что британские военнослужащие утратили свои навыки. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на мнение генерал-майора армии Соединённого Королевства Джеймса Мартина.

"Мартин сообщил, что британская армия стремится "вернуться в первоначальное состояние" после многих лет борьбы с повстанцами. В итоге она "находится в процессе потери навыков" для проведения полномасштабной кампании", — сказано в статье.