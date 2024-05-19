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Регион
19 мая, 10:57

"Потеря навыков": Британский генерал сделал шокирующее заявление об армии

The Telegraph: Британия не готова к ведению полномасштабной войны в одиночку

Лондон на данный момент не готов к ведению полномасштабной войны в одиночку, потому что британские военнослужащие утратили свои навыки. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на мнение генерал-майора армии Соединённого Королевства Джеймса Мартина.

"Мартин сообщил, что британская армия стремится "вернуться в первоначальное состояние" после многих лет борьбы с повстанцами. В итоге она "находится в процессе потери навыков" для проведения полномасштабной кампании", — сказано в статье.

Генерал уточнил, что речь идёт о десятилетиях борьбы с повстанцами в ходе войн в Сирии, Ираке и Афганистане. По данным The Telegraph, армия Британии сократилась до минимума за последние три века. Уменьшилось количество боеприпасов и запчастей, наблюдаются сложности с экипировкой бойцов. Как отметил Мартин, в некоторых районах британская армия не укомплектована до конца, из-за чего Лондон надеется на помощь партнёров.

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Как сообщал Life.ru, в мае МИД РФ пригрозил, что военные объекты Британии могут стать целями наших военных. А послу Соединённого Королевства Найджелу Кейси, который был вызван в российское дипведомство, выражен решительный протест в связи с заявлением британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о праве Украины бить по России британским оружием. К слову, ранее в Лондоне признали, что британская армия не продержится и трёх месяцев в конфликте с РФ.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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