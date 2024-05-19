Названа предварительная причина смерти 13-летней школьницы, найденной в лесополосе в Москве
СК: Найденная мёртвой 13-летняя девочка из Москвы могла отравиться психотропами
Работа правоохранителей на месте обнаружения тела девочки в Москве. Обложка © Telegram / Столичный СК
Причиной смерти 13-летней девочки, тело которой нашли в Измайловском лесопарке, могло стать отравление психотропами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Москве.
"Одной из версий смерти несовершеннолетней, предварительно, является отравление психотропными веществами", — говорится в сообщении.
Следователи работают на месте обнаружения тела, назначены необходимые экспертизы.
Напомним, 17 мая в Москве пропала 13-летняя школьница. В последний раз её с подругой видели в районе Измайловского лесопарка, куда, по словам друзей девочек, их позвали на шашлыки. Последнюю уже на следующий день нашли без сознания, у неё диагностировали отравление галлюциногенами. А сегодня, 19 мая, в том же парке обнаружили тело вышеназванной школьницы. На нём, предварительно, нет следов насильственной смерти.