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19 мая, 10:51

Названа предварительная причина смерти 13-летней школьницы, найденной в лесополосе в Москве

СК: Найденная мёртвой 13-летняя девочка из Москвы могла отравиться психотропами

Работа правоохранителей на месте обнаружения тела девочки в Москве. Обложка © Telegram / Столичный СК

Работа правоохранителей на месте обнаружения тела девочки в Москве. Обложка © Telegram / Столичный СК

Причиной смерти 13-летней девочки, тело которой нашли в Измайловском лесопарке, могло стать отравление психотропами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Москве.

"Одной из версий смерти несовершеннолетней, предварительно, является отравление психотропными веществами", — говорится в сообщении.

Следователи работают на месте обнаружения тела, назначены необходимые экспертизы.

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Напомним, 17 мая в Москве пропала 13-летняя школьница. В последний раз её с подругой видели в районе Измайловского лесопарка, куда, по словам друзей девочек, их позвали на шашлыки. Последнюю уже на следующий день нашли без сознания, у неё диагностировали отравление галлюциногенами. А сегодня, 19 мая, в том же парке обнаружили тело вышеназванной школьницы. На нём, предварительно, нет следов насильственной смерти.

Матвей Константинов
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